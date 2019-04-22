أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

22 أبريل 2019 - 05:37 م

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة في الرياض اليوم، أمناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وقد حمِد خادم الحرمين الشريفين، الله على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأمر الملك سلمان برفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي.

وحضر الاستقبال، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وعدد من المسؤولين.

أمر ملكي بإعدام «صدام حسين»

وبناء على أمر ملكي من الملك سلمان بعد استنفاذ مراحل التقاضي، نفّذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً بحق جانٍ - باكستاني الجنسية - كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرِّب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة, فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / صدام حسين محمد أنار - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / صدام حسين محمد أنار اليوم الاثنين 1440/8/17 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

برقية عزاء

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، إثر غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك في البرقية: علمنا بنبأ غرق عبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر غرق العبّارة.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ غرق العبّارة في بحيرة كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة.