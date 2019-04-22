  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

مران الاهلى

صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري

سمية إبراهيم الناصر

بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

السفارة الليبية في مصر

حقيقة إغلاق السفارة الليبية في مصر

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

زلزال

مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين

اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي

الرياضة

اتحاد جدة يهزم الخليج بهدف المولد
اتحاد جدة يهزم الخليج بهدف المولد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

#

مذكرة تفاهم بين «الأعلى للإعلام» واتحاد الإذاعات لتبادل الخبرات

#

"الأهلي" يغضب علي الزمالك وبيراميدز.. والأخير يرد

#

رسميا.. "السعيد" يعود لمصر عبر هذا النادي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء الاتحاد السعودى أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، فى المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

بادر الاتحاد السعودي بالتسجيل عن طريق روماريو دا سيلفا في الدقيقة 12 وأدرك تيمورخوجا التعادل لفريق لوكوموتيف طشقند في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي شهدت طرد إسلوم توختاخوجاييف لاعب صاحب الأرض في الدقيقة 75.

هذا التعادل رفع رصيد الاتحاد السعودي إلى 7 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية متفوقًا بفارق نقطة واحدة على الوحدة الإماراتي صاحب الوصافة، والذي يستضيف الريان القطري صاحب الـ3 نقاط في وقت لاحق اليوم، بينما ارتفع رصيد بطل أوزبكستان إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

ودخل الاتحاد السعودي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 3 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري السعودي أبعدته عن منطقة الهبوط بجدول الترتيب.

ولعب الاتحاد السعودي 28 مباراة في مسابقة الدوري، هذا الموسم، حيث فاز 8 مرات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 13 مباراة، وبات يحتاج لـ3 نقاط فقط من مبارياته المتبقية لضمان البقاء في دوري الأضواء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
» مريض يحاول الانتحار بوضع رأسه على شريط السكة الحديد بقنا
» اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي
» الوطنية للانتخابات: ضبط شخص حاول سرقة بطاقة الاقتراع
» المقاولون العرب يجدد عقد «النحاس»
» مقتل مدني بقصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» ظهير باريس سان جيرمان يحطم رقم مهاجم منتخب مصر
» زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الفلبين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان