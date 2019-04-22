» اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي

22 أبريل 2019 - 05:37 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء الاتحاد السعودى أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، فى المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

بادر الاتحاد السعودي بالتسجيل عن طريق روماريو دا سيلفا في الدقيقة 12 وأدرك تيمورخوجا التعادل لفريق لوكوموتيف طشقند في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي شهدت طرد إسلوم توختاخوجاييف لاعب صاحب الأرض في الدقيقة 75.

هذا التعادل رفع رصيد الاتحاد السعودي إلى 7 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية متفوقًا بفارق نقطة واحدة على الوحدة الإماراتي صاحب الوصافة، والذي يستضيف الريان القطري صاحب الـ3 نقاط في وقت لاحق اليوم، بينما ارتفع رصيد بطل أوزبكستان إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

ودخل الاتحاد السعودي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 3 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري السعودي أبعدته عن منطقة الهبوط بجدول الترتيب.

ولعب الاتحاد السعودي 28 مباراة في مسابقة الدوري، هذا الموسم، حيث فاز 8 مرات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 13 مباراة، وبات يحتاج لـ3 نقاط فقط من مبارياته المتبقية لضمان البقاء في دوري الأضواء.