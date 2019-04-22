» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة بيراميدز، التى تقام غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 ببطولة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
محمود جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي .
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمود الونش - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع .
طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمود كهربا - محمد إبراهيم - إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - أيمن حفني في خط الوسط .
عمر السعيد في خط الهجوم
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