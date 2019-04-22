السيسي يصدر قرارًا بتشكيل «هيئة أوقاف» الأقباط

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حسن علام- متابعات

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 198 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
ويشكل المجلس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعضوية كل من عدد من المطارنة والأساقفة والشخصيات العامة.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين. 


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