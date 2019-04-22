السيسي يصدر قرارًا بتشكيل «هيئة أوقاف» الأقباط

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ
أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم
بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر
صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري
بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى
حقيقة إغلاق السفارة الليبية في مصر
اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل
رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات
الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا
مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين
حسن علام- متابعات
مغرب
فجر
03:56
شروق
05:25
ظهر
11:58
عصر
15:36
18:33
عشاء
20:03