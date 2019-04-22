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لزيادة القيمة المضافة..

استمرار رسم الصادر على الجلود "نصف المشطبة"

مال وأعمال

وزير التجارة
وزير التجارة

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استمرار رسم مفروض على عدد من الخامات التعدينية

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توتنهام

قررت وزارة التجارة والصناعة استمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست (نصف التشطيب) لمدة عام، اعتبارا من 2 مايو المقبل.
وقالت الوزارة، فى بيان ، إن القرار نص على استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 631 لسنة 2017 الذى حدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقرى والجاموسى، و150 جنيها على الجلد اللبانى، و15 جنيها على الجلد الضانى، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملى.
وقالت أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على إحداث التوازن بين الكميات المعروضة من الجلد والطلب المحلى عليه من الصناعة الوطنية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات تامة الصنع من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وأكدت أنه منذ صدور هذا القرار فى عام 2017 حدث استقرار كبير فى أسعار الجلود، وانخفضت أسعارها، بما انعكس إيجابا على سعر المنتج النهائى

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