» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية

22 أبريل 2019 - 06:07 م

أكدت صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الاثنين، أن إدارة توتنهام وافقت بالفعل على بيع الدنماركي كريتسيان إيريكسن صانع ألعاب الفريق إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن إيريكسن يعتبر واحد من أبرز الأهداف التي يرغب زيدان في الحصول عليها لبناء فريق قوي قادر على حصد البطولات بعد خروج الفريق خالي الوفاض من الموسم الجاري بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا وتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

وأكملت أن توتنهام وافق على رحيل اللاعب من أجمل تمويل مشروع بناء " وايت هارت لين " ملعب الفريق الجديد من أجل تخفيف الأعباء الخاصة بالديون التي تراكمت جراء التحديثات الهائلة التي تم إضافتها على الملعب ليخرج إلى النور في أبهى حله.

وكان السبيرز قد إفتتحوا مبارياتهم على ملعبه الجديد يوم السادس من شهر أبريل الجاري وبلغت تكلفته ما يصل إلى مليار جنيه إسترليني ووضعت تلك الاموال الفريق تحت طائلة الديون ليصبح مجبراً على بيع أحد لاعبيه في الصيف أولهم إيريكسن الذي إقترب من قلعة الملكي.

وكان اللاعب الدنماركي قد خاض مع فريقه توتنهام 266 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 64 هدفاً ليجذب إليه أنظار الكثير من الأندية الأوروبية.