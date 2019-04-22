الجامعة الأمريكية و"كينجز" البريطانية تدربان موظفي "العاصمة الإدارية"

22 أبريل 2019 - 06:11 م



اتفقت وزارة التخطيط مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة "كينجز" البريطانية على تطبيق برنامج لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيدا لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية.



وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط إنه وفقا للاتفاق ستقوم الجامعتان بدعم مشروع رواد 2030 عن طريق تنفيذ برنامج نموذجى لتدريب عدد من قيادات الوزارات المختلفة، ضمن مشروع الوزارة "القيادة للتميز الحكومى" لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.



وأوضحت أن البرنامج ينقسم إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة اشهر، مقسمة بتخصيص "شهر" لكل مرحلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقوم فيها الجامعة الأمريكية بتدريب لمدة 20 يومًا على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح، والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، والرؤية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضافت أنه في المرحلة الثانية تقوم جامعة "كينجز" بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، وعصر الميكنة وتطوير الحكومات، وإدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار، مضيفة أن المرحلة الثالثة والآخيرة تقوم فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا على موضوعات الحوكمة، ومهارات التواصل الفعالة، ومهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى

