بنك الاستثمار القومي يتفاوض لتحصيل مديونيات بقيمة 10 مليارات جنيه

22 أبريل 2019 - 06:43 م



يتفاوض بنك الاستثمار القومى مع ثلاث شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتسوية مديونيات مستحقة عليها لصالح البنك بقيمة 10 مليارات جنيه.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: إن مديونيات القابضة للصناعات الغذائية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والقابضة للصناعات الكيماوية 3.5 مليار جنيه، والقابضة للصناعات المعدنية نحو 6 مليارات جنيه مستحقة لصالح البنك.

وأضاف أن إجمالى المديونيات المستحقة للبنك على الجهات الأخرى يبلغ 290 مليار جنيه

وعن توقف خطة مبادلة ديون مستحقة للبنك مقابل أصول حكومية، قال منتصر إن جزءا من الأصول الحكومية التى تم تقييمها تم استبعاده من المبادلة، ولذلك قررنا معاينة مجموعة أصول أخرى تعادل ديون حوالى 80 مليار جنيه أو أقل، تمهيدا لتكليف مكاتب استشارية لإجراء تقييم لهذه الأصول

