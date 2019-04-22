» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة

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روت فتاة سعودية، قصة قبولها بالزواج من خطيبها المصاب بمرض “الإيدز”، وكيف عرفوا بالإصابة أثناء إجراء فحص الزواج.

وقال الفتاة “أمل”، مساء الأحد، خلال لقاءها في “برنامج داود الشريان” على قناة “SBC ”: “خطيبي جاء تقدم رسمي لأهلي ووافقنا، وروحنا الفحص قبل الزواج، طلعت النتيجة إن هو مصاب بالمرض”.

وأضافت: أنه “أعاد الفحص مرة ثانية وتأكدت الإصابة وكان مصدوم، وبعدها جاء وقالي إذا إنتي ما تقدري تكملي هذا حقك، قولتله خلينا نهدأ ونبحث في الموضوع ونسأل”.

وتابعت “أمل”: “روحنا لدكتور وعملنا موعد أنا وخطيبي، ووعانا وفهمنا إن العلاقة بعد الزواج كل شيء سليم، والحمل هيكون طبيعي”.

وعن موقف أهلها، أوضحت أن “أهلي ما عرفوا في الأول، سكتنا لما روحنا للدكتور واقتعنت، وكلمت أمي؛ رفضت في البداية وبعدين قدرت اقنعها، وقولتها روحي للدكتور، وبعدين أبوي أقنع”.


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