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«التموين» تصادر 1.5 طن "فسيخ ورنجة" فاسدة بالجيزة

قضايا وحوادث

فسيخ
فسيخ

خالد الشرقاوي - متابعات

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ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين، صاحب محل لحيازته 1.5 طن "فسيخ ورنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الجيزة.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين مفادها قيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة بدائرة قسم شرطة إمبابة "محافظة الجيزة"، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة والمدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المدير المسئول وكمية قدرها 1.5 طن "فسيخ ،رنجه" معبأة داخل براميل خشبية وصفائح، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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