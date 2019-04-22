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"الكويت الوطني" يسعى لزيادة حصته السوقية في مصر

مال وأعمال

بنك الكويت
بنك الكويت الوطني

عصام الشربيني

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أكد عصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، أن البنك يواصل السعي لزيادة حصته السوقية بالسوق المصرية على صعيد قطاع التجزئة من خلال الاعتماد على نقل خبرات البنك في تقديم الحلول التكنولوجية الرائدة لأكبر الأسواق على مستوى المنطقة من حيث التعداد السكاني.
وبحسب بيان للبنك، قال الصقر: إن فروع البنك الجديدة في السوق السعودية دخلت حيز التشغيل، فيما بدأ التركيز على تنمية قاعدة العملاء وإدارة الأصول من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات التي قمنا بتدشينها أخيرا".
وأوضح أن استراتيجية الوطني استمرت في تعزيز ربحية البنك في ظل الاحتفاظ بموقع ريادي في السوق المحلية بالإضافة إلى توسيع نطاق انتشار البنك في المناطق الجغرافية الرئيسية التي يعمل بها.

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