هويدا مصطفى و«مكاوي» ضمن لجنة متابعة الدعاية الإعلامية للاستفتاء

22 أبريل 2019 - 07:15 م

قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بإصدار قرار لتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019.

وتشكلت اللجنة من الدكتورة هويدا مصطفى وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام جامعة القاهرة، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والخبير الإعلامي إسماعيل الششتاوي.

وتقوم اللجنة برصد ومتاعبة التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بشبكات وقنوات الهيئة والتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ والضوابط الإعلامية الموضوعة.

كما تقوم اللجنة بتلقي ومتابعة الطلبات والشكاوي الواردة من المواطنين والتدخل لإزالة أي مخالفة على النحو الذي تراه مناسبًا.