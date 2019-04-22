أرامكو" تشتري حصة "شل" بمشروع تكرير سعودي

22 أبريل 2019 - 07:18 م



أعلنت "أرامكو" السعودية و"رويال داتش شل" ، أن أرامكو ستستحوذ على حصة شل البالغة 50% في مشروع التكرير السعودي المشترك "ساسرف" مقابل 631 مليون دولار.

وقالت الشركتان ـ في بيان مشترك ـ إنه من المتوقع إتمام صفقة - التى تأتي في إطار استراتيجية أرامكو للتوسع في أنشطة المصب- في وقت لاحق من العام الحالي.

وتقع مصفاة "ساسرف" في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، وتبلغ طاقتها التكريرية 305 آلاف برميل يوميًّا.

وصرح عبد العزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، بأن "أرامكو ستحصل على الملكية الكاملة للمشروع، وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها المتنامية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وستواصل ساسرف أداء دورها الرائد في أعمالنا في مجال التكرير والكيمياويات".

وتطمح أرامكو إلى أن تصبح من أكبر شركات الكيماويات وأكبر شركة طاقة متكاملة في العالم، مع خطط للتوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات.

