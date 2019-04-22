  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:54 م
بحث متقدم
أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

سمية إبراهيم الناصر

بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

أرامكو" تشتري حصة "شل" بمشروع تكرير سعودي

عرب وعالم

ارامكو السعودية
ارامكو

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

قرار سعودي غير مسبوق ضد تركيا

#

خالد قاسم رئيسًا لمجلس إدارة "شل- مصر"

#

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

#

تعليق غير متوقع لأمير سعودي على إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»


أعلنت "أرامكو" السعودية و"رويال داتش شل" ، أن أرامكو ستستحوذ على حصة شل البالغة 50% في مشروع التكرير السعودي المشترك "ساسرف" مقابل 631 مليون دولار.
وقالت الشركتان ـ في بيان مشترك ـ إنه من المتوقع إتمام صفقة - التى تأتي في إطار استراتيجية أرامكو للتوسع في أنشطة المصب- في وقت لاحق من العام الحالي.
وتقع مصفاة "ساسرف" في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، وتبلغ طاقتها التكريرية 305 آلاف برميل يوميًّا.
وصرح عبد العزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، بأن "أرامكو ستحصل على الملكية الكاملة للمشروع، وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها المتنامية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وستواصل ساسرف أداء دورها الرائد في أعمالنا في مجال التكرير والكيمياويات".
وتطمح أرامكو إلى أن تصبح من أكبر شركات الكيماويات وأكبر شركة طاقة متكاملة في العالم، مع خطط للتوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة
» صحيفة إيطالية تحذر يوفنتوس من فشل التعاقد مع «صلاح»
» صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري
» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
» حقيقة إغلاق السفارة الليبية في مصر
» مريض يحاول الانتحار بوضع رأسه على شريط السكة الحديد بقنا
» اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي
» الوطنية للانتخابات: ضبط شخص حاول سرقة بطاقة الاقتراع

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان