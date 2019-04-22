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ارتفاع إيرادات شركة «هواوي» إلى 26.8 مليار دولار

عرب وعالم

هواوي
هواوي

وكالات

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أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، الإثنين، ارتفاع إيراداتها بنسبة 39 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2019، رغم القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

وقالت هواوي في بيان صادر اليوم، إن إيراداتها ارتفعت إلى 179.7 مليار يوان (26.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وتابعت الشركة في البيان، أنها "واصلت تركيزها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، واستمرت في تعزيز كفاءة وجودة عملياتها، مما ساعد على المساهمة في أدائها القوي".

وستركز الشركة في 2019، على انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وكشف البيان أنه بحلول نهاية مارس 2019، وقعت الشركة 40 عقدا تجاريا لنقل تكنولوجيا الجيل الخامس مع شركات النقل العالمية الرائدة، وشحنت أكثر من 70 ألف محطة أساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وتقع هواوي في قلب التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حول التكنولوجيا، والاتهامات بالتجسس الإلكتروني، وانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران.

وتقول واشنطن إن معدات "هواوي" المخصصة للجيل الخامس من الشبكات قابلة للاختراق من جانب بكين.


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