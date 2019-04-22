داعية سلفي: لماذا يتجاهل الإعلام نشاط حزب النور؟

22 أبريل 2019 - 07:29 م





قال سامح عبد الحميد الداعية السلفي إن حزب النور هو صاحب أقوى حشد وأقوى حملة للتصويت للتعديلات الدستورية ، وكل هذا مُوثق بالصور ومقاطع الفيديو واليافطات والبوسترات وغيرها ، والجمهور يلمس هذه الجهود ويرى الأعداد الضخمة التي ملأت لجان التصويت من قيادات وكوادر وأعضاء حزب النور في محافظات مصر المختلفة..



وأكد عبد الحميد في تصريحات له على صفحته بموقع فيسبوك أن عضوات حزب النور دشنن أكبر حملة نسائية بفعالية منظمة على مستوى الأحزاب المصرية، واللجنة النسائية بالحزب أثبتت احترافية في العمل السياسي ، ومهْنية عالية في إدارة حملة تصويتية حاشدة ، كما أثبتت عضوات حزب النور حرصًا على الوطن وأمنه واستقراره.



واندهش عبد الحميد من تجاهل الاعلام لنشاط حزب النور قائلا: "رغم ذلك نجد أن كثيرًا من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية قد أغفلوا ذكر هذه الجهود وإذاعتها ونشرها ، فبعض الإعلاميين يتعمد بخس حزب النور حقه ، ويُحاول التقليل من شعبيته ، وهذا يتنافى مع المصداقية والأمانة في العمل الإعلامي".



