تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

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أمن الدولة السعودية
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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية اليوم، القبض على 13 شخصاً ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية في "عملية استباقية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودية قوله: "إنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الاثنين الموافق 17 / 8 / 1440هـ عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم :

    1 ـ فيصل بن محمد الخضير

    2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور

    3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود

    4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود

    5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود

    6 ـ مصعب بن مد الله المديد

    7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي

    8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش

    9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش

    10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش

    11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت

    12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق

    13ـ زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية إنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره، معربة عن ثقتها بأن الله سيفشل عملهم ويحبط كيدهم وستظل هذه البلاد تحت قيادتها الرشيدة آمنة مطمئنة وفي منعة مما تخطط القيام به الأيدي الآثمة.


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