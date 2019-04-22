» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تجديد الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول، باستيراد النفط الإيراني.

وقال إن قرار ترامب "يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني"، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف نتنياهو: "نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني، وهذا هو الطريق الصائب لصده".

وأعلن ترامب، اليوم الإثنين، وقف إعفاءات لشراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الهدف من وقف الإعفاء، يتمثل في الوصول إلى "صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام".

والبلدان الثمانية، هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

ويدخل قرار وقف الإعفاءات، حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع مايو/ أيار المقبل.

وذكر البيان الأمريكي، أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا، ستواجه عقوبات أمريكية حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني.

وفي 5 نوفمبر الماضي، فرضت واشنطن حزمة عقوبات طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية.

وإيران، كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.