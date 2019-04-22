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إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، على طريق "الداخلة - شرق العوينات" عند نقطة الكيلو 95 بمحافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة أتوبيس الصعيد الحكومية، عند نقطة الكيلو 95 بمحافظة الوادي الجديد.


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