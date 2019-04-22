  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:22 م
بحث متقدم
أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

ترامب

«ترامب» للكونجرس: لا يمكنكم إقالتي

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني

عرب وعالم

أردوغان وترامب
أردوغان وترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

«نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران

#

«ترامب» يعلن إلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني

#

روسيا تعلن حظر تصدير النفط لأوكرانيا

#

الكويت: مرتفعات الجولان أراضٍ سورية

أعلنت تركيا رفضها لقرار السلطات الأمريكية عدم تمديد نظام الاستثناءات من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين تعليقا على إعلان البيت الأبيض: "قرار الولايات المتحدة حول إلغاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني لن يخدم السلام والاستقرار الإقليميين، بل سيضر الشعب الإيراني".

وتابع تشاووش أوغلو: "إن تركيا ترفض العقوبات أحادية الجانب والإملاءات حول كيفية ترتيب العلاقات مع الجيران".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه تقرر عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى مايو المقبل لمجموعة دول تشمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

وتمثل إيران أكبر مصدر للنفط إلى تركيا التي حصلت العام الماضي على 25 طنا منه، وسبق أن أكدت السلطات التركية معارضتها الشديدة لإجراءات الولايات المتحدة الأحادية ضد الاقتصاد الإيراني، معربة عن أمل أنقرة في تمديد الإعفاءات من العقوبات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تبادل معتقلين بين المعارضة والنظام السوري
» الأمم المتحدة: حكومة الوفاق هي المعترف بها في ليبيا
» 35 ألف نازح و200 قتيل جراء معارك طرابلس
» النيابة الجزائرية تبدأ التحقيق مع أغنى رجل في البلاد بتهم فساد
» بالتفاصيل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في وسط البلد
» السودان.. عقوبات بالسجن والغرامة لبيع الوقود بطرق غير رسمية
» إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد
» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران
» "الجبلاية" تكشف عن هوية حكام الزمالك وبيراميدز
» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني
» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان