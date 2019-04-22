» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني

أعلنت تركيا رفضها لقرار السلطات الأمريكية عدم تمديد نظام الاستثناءات من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين تعليقا على إعلان البيت الأبيض: "قرار الولايات المتحدة حول إلغاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني لن يخدم السلام والاستقرار الإقليميين، بل سيضر الشعب الإيراني".

وتابع تشاووش أوغلو: "إن تركيا ترفض العقوبات أحادية الجانب والإملاءات حول كيفية ترتيب العلاقات مع الجيران".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه تقرر عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى مايو المقبل لمجموعة دول تشمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

وتمثل إيران أكبر مصدر للنفط إلى تركيا التي حصلت العام الماضي على 25 طنا منه، وسبق أن أكدت السلطات التركية معارضتها الشديدة لإجراءات الولايات المتحدة الأحادية ضد الاقتصاد الإيراني، معربة عن أمل أنقرة في تمديد الإعفاءات من العقوبات.