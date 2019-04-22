الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، في 6 بنوك عاملة في مصر، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، واستقر في بنكين آخرين.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي قرشا إلى 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك البركة 3 قروش إلى 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

ونزل سعر العملة الأجنبية في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، قرشا إلى 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار قرشين في بنك التجاري الدولي إلى 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان، عند 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.16 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار في البنوك شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية الشهر الجاري بنحو 15 قرشا، حيث انخفض متوسط السعر إلى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع أول أمس الخميس مقابل نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.