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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب المكسيك

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ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، الإثنين، ولاية غويريرو الساحلية، جنوبي المكسيك.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إنّ الزلزال ضرب بلدة كواجينيكويلابا، بمنطقة تحمل الاسم ذاته بولاية غويريرو، القريبة من المحيط الهادئ.
وأوضحت أنّ الزلزال وقع على عمق 21.6 كيلومترا.
من جهتها، أشارت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إلى تعرض عدد من المباني الشاهقة في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، لاهتزازات قوية على خلفية الزلزال.
غيّر أنه حتى الساعة (21: 07 ت.غ) لم تعلن السلطات المكسيكية عن وقوع أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات. 

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