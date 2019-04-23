» سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح

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أعلنت الحكومة السريلانكية أن تنظيما إسلاميا محليا هو «جماعة التوحيد الوطنية» يقف وراء اعتداءات أحد الفصح الدامية التي أوقعت قرابة 700 قتيل.
وأشار المتحدث باسم الحكومة راجيثا سياراتني، إلى أن الحكومة تحقق فيما إذا كان للجماعة «دعم دولي»، لافتاً إلى أننا «لا نعتقد أن تنظيما صغيرًا في هذا البلد يمكنه القيام بكل ذلك».
وأوضح أننا «نحقق في مسألة وجود دعم دولي لهم وصلاتهم الأخرى وكيف جندوا انتحاريين هنا وكيف صنعوا قنابل مثل هذه».

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