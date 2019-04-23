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عمرو أديب

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"أديب" يكشف خطة الإخوان الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب أن أي سلبيات تم رصدها في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لم تكن مؤثرة في سير عملية الاستفتاء.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هناك حالة رضاء عن عملية الاستفتاء، منوهًا بأن هناك أمرين عكس بعضهما يتم تداولهم الآن، معلقا: "في ناس بتقول محدش راح الاستفتاء، وفريق تاني بيقول أن الدولة حشدت الناس".
ووجه "أديب" التحية لكل من صوت بـ نعم، أو لا في الاستفتاء الدستوري، مشيدا بحرص المعارضة المصرية على دعوة أنصارهم للمشاركة في الاستفتاء.
وكشف "أديب" عن خطة جماعة الإخوان المسلمين الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.


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