سالي عبد السلام لضابط لبناني: ربنا مش هيسيبك بعد اللي عملته في أمي

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واصلت الإعلامية سالي عبد السلام هجومها الشديد على ضابط لبناني بعدما قام باحتجازها هي ووالدتها بمطار بيروت فضلا عن إساءة معاملتهما ومنع الأم من الحصول على عناية طبية رغم تعرضها لأزمة صحية.

وقالت "سالي" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "انا وامى لسه داخلين الاوتيل 5 الفجر وهصور 9 الصبح .. حسبى الله ونعم الوكيل فى الظابط اللى أهان و زعق لامى قدام الكل بلاسبب وقال شالت شريط الطابور وده محصلش و ميصحش وافترى ربنا مش هيسيبك و سخرلى كل عباده الصالحين.. سبحانه .. شكرا لكل لبنانى جدع ! شكرا على المياه والانترنت و انكوا جبرتوا خاطرنا و قلتوا الحق وإنه مفترى .. معرفتش اخد حقى منه بس هفتكر انى معتذرتش ولا غلطت فى حق نفسى.. هفضل أحب البلد دى عشان فيها جدعان و مسكتوش على الظلم بلدنا نعمة كبيرة".

وأضافت: "شكراً لكل واحد اطمن عليا أنا اسفة إنى معرفتش أرد والله تعبت وكنت خايفة على امى .. ارجوكوا مش بنشتم ابداً فى بلد بسبب واحد افترى علينا فى كل حتة فيها وفيها ! اللى بيحبنى ارجوكوا ميشتمش انتوا كدة مش بتراضونى .. لما يقول متتحركيش من غير ما اقولك وأنا اللى أقول تروحى فين لأمى و يزعق و يقول كدابة انا مكانش ينفع أسكت أنا آسفة ..جزمتك على راسى يا امى أنا اسفة .. حقك عليا أنا والنبى..أنا اللى جبتك معايا شغلى عشان عاداتنا و أنا اللى بقولك أنا آسفة ووالله ما هسيب حقك .. أنا هحاول أقابل وزيرة الداخلية #ريا_الحسن يا رب صوتى يوصلها وتعرف واقولها اسم الظابط بمطار #لبنان".

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