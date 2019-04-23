» أسطورة منتخب مصر يعلن الاعتزال نهائيا بسبب "الإصابات"

23 أبريل 2019 - 08:00 ص

أعلن رامي عاشور - أسطورة منتخب مصر في لعبة الإسكواش - اعتزاله نهائيا بعد كمية الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن اللعبة.



واعتزل "عاشور" - 31 سنة - بعد مسيرة حافلة في لعبة الإسكواش إذ حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين وللكبار مرة ، وظل متربعا على عرش التصنيف الأول للعبة لمدة 21 شهرا.





وعاني عاشور طوال مشواره الرياضى من الإصابات فى الركبة حتي وصل حاليًا إلى التصنيف الـ211 على العالم بسبب توقفه عن المشاركة.

وأعلن الاتحاد الدولي للمحترفين فى لعبة الإسكواش (PSA) اعتزال اللاعب الذى وضعه فى المركز الثاني فى الاستفتاء الأعظم في تاريخ اللعبة خلف المعجزة الباكستنية جهانكير خان