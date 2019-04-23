تامر أمين: مصر حصدت كأس الأمم السياسية

23 أبريل 2019 - 08:35 ص





قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر شهدت عُرسا سياسيا كبيرا بعد المشاركة الحافلة والرائعة من الشعب المصري من المقيمين داخل مصر وخارجها.



وأضاف "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن المصريين رسموا صورة رائعة للوعي السياسي المصري والانتماء وحب الوطن، معقبا "كثيرون في الخارج يتهموننا بأننا نحمل شعارات وكلامًا فقط وليس أفعالًا ولكن المشاركة الكثيفة في الاستفتاء غيرت هذا المفهوم، ومصر حصدت كأس الأمم السياسية بالمشاركة الكثيفة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والله وعملوها الرجالة".



وتابع: "الاستفتاء كان اختبارًا لمصر أمام العالم على مدى رقيها وتقدمها وحضارتها وسياستها، واختبارًا للمصريين على مدى حبهم لمصر ومؤسساتها، والشعب نجح بامتياز في اختبار الاستفتاء".

