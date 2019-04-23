موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي
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الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
نبوءة مثيرة من سميرة سعيد عم سيحدث بين أصالة وأنغام
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سالي عبد السلام لضابط لبناني: ربنا مش هيسيبك بعد اللي عملته في أمي
4 نجوم بالأهلي يستغيثون بـ"بيراميدز": نريد الانتقال إلى فريقكم
"أديب" يكشف خطة الإخوان الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء
القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين
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