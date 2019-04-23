موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي

23 أبريل 2019 - 08:59 ص



رفض الإعلامي أحمد موسى، الحصول على إجازة بعد انتهاء التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.



وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية: "احتفالا بالتعديلات الدستورية نشتغل،إحنا الطبيعي نحتفل نشتغل.



و أضاف موسي قائلا :" نزود ساعات العمل، صوتي آه ضايع بس النهاردة الرئيس عنده قمتين في غاية الأهمية ، النهاردة مصر سوف تشهد حدث عالمي".



ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيلتقي اليوم مع عدد كبير من قادة الدول الأفارقة لمناقشة الأوضاع في السودان، وليبيا، موضحا أن هذا "حدث عالمي" العالم كله سيتابعه.



وكانت أمس الاثنين، قد انتهت فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت خلال ثلاثة أيام، حيث بدأت يوم السبت للمصريين في الداخل.

