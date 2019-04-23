الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 أبريل.
وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - 17.13 جنيه، 17.23 جنيه.
البنك المصري الخليجي
17.12 جنيه
17.22 جنيه
بنك البركة
17.12 جنيه
17.22 جنيه
البنك الأهلي المصري
17.12 جنيه
17.22 جنيه
المصرف المتحد
17.12 جنيه
17.22 جنيه
البنك التجارى الدولي CIB
17.12 جنيه
17.22 جنيه
بنك مصر
17.12 جنيه
17.22 جنيه
بنك الاسكندرية
17.12 جنيه
17.22 جنيه
البنك العربي الافريقي الدولي
17.12 جنيه
17.22 جنيه
بنك عودة
17.11 جنبه
17.21 جنيه
بنك قناة السويس
17.11 جنيه
17.21 جنيه
كريدي أجريكول
17.11 جنيه
17.21 جنيه
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