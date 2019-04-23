"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

23 أبريل 2019 - 09:16 ص

توترت العلاقة بين اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي والألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، ما جعل فرصة انتقال اللاعب كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية نقلاً عن قناة "Telefoot " الفرنسية، إن فرصة رحيله باتت كبيرة في ظل توتر علاقته مع يورجن كلوب، المدير الفني للفريق.

وأوضحت أن العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب ليست على ما يرام، الأمر الذي يعزز كثيرًا من فرص رحيل النجم المصري، مشيرة إلى أن ريال مدريد الأقرب لضم اللاعب في حال فشل انتقال زميله ساديو ماني إلى النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت في إنجلترا: "هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تتحدث فيها الصحافة الأوروبية عن انهيار العلاقة بين محمد صلاح ويورجن كلوب، فقد سبق وأن تناولت صحيفة آس الإسبانية هذا الأمر قبل أن يسارع رامي عباس وكيل اللاعب بنفي هذا الأمر".

وقالت صحيفة "آس"، إن محمد صلاح طلب من إدارة النادى الموافقة على رحيله فى يناير الماضى بعد دخوله فى مشادة مع المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب، لافتة إلى أن ملاك النادى الإنجليزى حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء وسحب الطلب الرسمى للرحيل قبل أن يتلقى وعدًا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم.