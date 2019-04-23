القومي لأمراض السكر ينظم مؤتمرا لإعلان نتائج حملة 100مليون صحة غدًا

23 أبريل 2019 - 10:09 ص

ينظم المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية غدًا الأربعاء ولمدة يومين، المؤتمر السنوي الثامن للمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية وبرئاسة الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء.

تدور فعاليات المؤتمر حول نتائج حملة "100 مليون صحة" ونسب إصابة المصريين بالسكر بها وكذلك كيفية صيام مرضى السكر خلال شهر رمضان بالإضافة لآخر الأبحاث والدراسات في مجال مرض السكر وعلاقته بأمراض القلب وضغط الدم ومشكلات الكلى والكبد والقدم السكري، ويناقش الجديد في العلاج من خلال محاضرات علمية على مدار 14 جلسة علمية.