ارتفاع أسعار السجائر حقيقة أم شائعة؟

23 أبريل 2019 - 10:10 ص

نفى إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر بالغرفة التجارية، صحة ما تردد حول زيادة أسعار السجائر مطلع يوليو المقبل، ونوه بتأكيد وزارة المالية على عدم فرض ضريبة جديدة.

وذكر لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن ما يثار حول ارتفاع أسعار السجائر منبعه جشع التجار، ولا توجد شركات اتخذت قرارًا بتحريك الأسعار.

وتابع: "هذه الشائعات جشع تجار ولا تجرؤ أي شركة على زيادة سعر السجائر إلا بقانون والقانون بيد مجلس النواب".

مضيفًا: "نعمل على مواجهة القطاع غير الرسمي، من خلال تنفيذ آلية عدم بيع التبغ الخام إلا للمصنع الرسمي".