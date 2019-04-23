بالأرقام.. البترول يحقق فائضا ضخما بهذا المبلغ

23 أبريل 2019 - 10:14 ص

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك عددًا من القطاعات حققت الفائض المطلوب فى الموازنة الأخيرة لعام 2019/ 2020 ، بعد تحسن أدائها، منها قطاع البترول الذي سجل فائضًا لأول مرة منذ أربع سنوات ووفر للموازنة 5 مليارات دولار بعدما حققنا اكتفاء ذاتيا من الغاز، وكذلك ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول العالم.

وأضاف عمر فى تصريحات صحفيه له أن مشروع الموازنة العامة الجديدة، يظهر به عائد الإجراءات الاقتصادية، التي بدأ منذ عامين ونصف، وهو واضح في زيادة الفائض الأولى بالموازنة، وزيادة معدل النمو بها، حيث لم يكن هناك فائض أولى من قبل.

وتابع أن العام الماضى كان الفائض الأولى به نحو 4 مليارات فقط، والآن أكبر من ذلك، وكذلك معدل النمو أفضل، ونسبة العجز بالموازنة أقل، وكلها أمور تدل وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح".