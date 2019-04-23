أسعار الدواجن تنخفض لتسجل هذا الرقم

23 أبريل 2019 - 10:19 ص

توقع إياد حرفوش، الخبير بقطاع الأدوية البيطرية والدواجن، انخفاض سعر الدواجن إلى 26 جنيهًا خلال شهر رمضان، وارتفاع الأسعار له علاقة بالحلقات الوسيطة وليس أصحاب المزارع.

وأكد لبرنامج “حضرة المواطن”، على قناة “الحدث اليوم”، أن الأسعار كانت قد ارتفعت بقيمة جنيهين للكيلو في فبراير الماضي، لتصل إلى 27 جنيهًا من أرض المزرعة.

جدير بالذكر أن الأسواق شهدت ارتفاعا في أسعار الدوزاجن في بورصة حيث سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 36 جنيها للكيلو الواحد.