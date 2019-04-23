الغرفة التجارية تنصح بزيادة المشتريات من الذهب

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متابعات- أمينة عبد العال

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انخفاض في أسعار الذهب اليوم

استبعد وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الذهب تحت 610 جنيهات لجرام عيار 21، ونصح بزيادة المشتريات وعدم التفكير في البيع الفترة الحالية.

وأرجع لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن انخفاض سعر الذهب جاء بسبب تراجع سعر صرف الدولار، وهدوء التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وشهدت أسعار الذهب اليوم  حالة من الصعود التدريجي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في البيع والشراء 610 جنيهات، أما عيار 18 فقد بلغ 523 جنيها، الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل سعر المصنعية المقدرة بنسبة 10% من سعر الجرام.

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