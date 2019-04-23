المالية: الحكومة تهيئ البنية التحتية لإصدار الصكوك والسندات

23 أبريل 2019 - 10:32 ص

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف طرح صكوك سيادية وسندات خضراء العام المالي المقبل، وإن الحكومة تهيئ حاليًا البنية التحتية والتشريعية لإصدار الصكوك، استعدادَا لطرحها خلال العام المالي المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مشاركته باحتفالية نظمتها شركة كايرو أي سي تي، كنا نستهدف طرح صكوك العام المالي الجاري، لكن الأمر يتطلب تجهيز البنية التشريعية لها، وهذا ما نسعى إليه العام المالي المقبل، كنا ناويين عليها، لكن منقدرش نحدد مستهدفاتنا، نحددها بعد شهرين تلاتة عند بداية السنة المالية”.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية، أنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، حيث تعمل الوزارة والحكومة على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14?، موضحة في بيان نشرته صحيفة الشروق، أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة.