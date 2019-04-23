» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا

23 أبريل 2019 - 10:32 ص

نظمت العاصمة كولومبو، في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، جنازة جماعية في كنيسة "سان سيباستيان" في "نيجومبو"، والتي كانت واحدة من الأماكن المستهدفة في تفجيرات يوم الأحد الماضي.



والتزمت البلاد خلال مراسم الجنازة بثلاث دقائق من الصمت إلى جانب فرض حالة الطوارئ تجنبًا للمزيد من الهجمات.



وبحسب شبكة "بي بي سي"، قالت الشرطة السريلانكية، إن عدد القتلى في الهجمات على الكنائس والفنادق ارتفع إلى 310 قتلى وأكثر من 500 جريح، كما ألقت حكومة سريلانكا باللوم في التفجيرات على جماعة متطرفة محلية غير معروفة. وذكر المتحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء، أن الشرطة احتجزت 40 مشتبهًا به فيما يتعلق بالهجوم.

