بأعصاب باردة.. تحرق طفليها وتستمتع بالحريق

23 أبريل 2019 - 10:39 ص

قامت أم روسية على حرق ابنها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها الرضيعة، داخل منزلها، بحجة أنها سئمت منهما.

وبحسب ما نقلته صشحيفة "ذا صن" البريطانية عن وسائل إعلام روسية فإن الأم (28 عاماً) أغلقت باب المنزل، لمنع الصغار من الهرب، ووقفت لتشاهد ما حدث لهما بأعصاب باردة.

وكشفت تحقيقات الشرطة في باراكويفو الواقعة وسط روسيا، أن الأم، التي لم يكشف عن اسمها، قررت التخلّص من طفليْها بعد أن رفض زوجها وضع الأطفال في دار للأيتام.

وقامت الأم التي كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية، بإشعال النار في أثاث المنزل المصنوع من الخشب بعد أن صبت كميات كبيرة من البنزين عليه، وهرعت إلى الخارج وأغلقت الباب.

وفور مشاهدة ألسنة النيران والدخان الأسود، هرع أحد الجيران لإنقاذ الطفلين، في حين كانت الأم تقف خارجاً وتشاهد النيران المستعرة بأعصاب باردة بدون أن تتفاعل مع الحريق الي يلتهم طفليها.

وتمكن الشاب من إنقاذ الطفلة وحملها للخارج، في حين لم يعثر على الطفل الآخر بسبب الدخان الكثيف، ليفقد بعدها المنقذ وعيه.

وقد نقلت الطفلة الصغيرة التي يبلغ عمرها 18 شهرا، إلى المستشفى في حالة حرجة من جراء الحروق البليغة التي أصيبت بها.

وتواجه الأم تهمة القتل، وعقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاماً، في حال ثبوت إدانتها في الواقعة.