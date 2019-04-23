وفاة وزير يمني في أحد مستشفيات لبنان

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أكد مسؤول لبناني أن وزير الداخلية في حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء اللواء عبد الحكيم الماوري توفي بأحد مستشفيات لبنان يوم السبت.
وأوضح المسئول اللبناني أن الماوري كان قد جاء إلى لبنان للعلاج قبل وفاته، دون مزيد من التفاصيل، وليس معروفا حتى الآن اسم المستشفى الذي توفي به.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، يوم السبت وفاة وزير داخلية الجماعة عبد الحكيم الماوري عن عمر ناهز 60 عاما إثر مرض عضال داخل أحد مستشفيات لبنان.

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