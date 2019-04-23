الجبالي: "تحديد مدة الرئاسة بـ6 سنوات تصحيح لاعوجاج دستورى"

23 أبريل 2019 - 10:47 ص



أعربت تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العامة سابقًا ، عن غضبها من التغطية الإعلامية، مؤكدة أنها تشخصن التعديلات الدستورية في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن الدستور مرن يحتمل التعديل.



وأضافت "الجبالي" في لقاء مع قناة "فرانس 24"، إلى أن مصر تواجه تهديد بالحرب من كل الجهات، لافتة إلى أنه كان هناك تناقض في مدة الرئاسة وهي أربع سنوات ومدة البرلمان وهي خمس سنوات.



وتابعت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العامة سابقًا، بأنه في كل الدول الديمقراطية بعد انتخابات الرئاسة لابد وأن يعقبها انتخابات برلمانية، مؤكدة أن تحديد مدة الرئاسة بـ6 سنوات هو تصحيح لاعوجاج دستوري كان قائما في مدة الرئيس.



وانتهت، أمس الاثنين، فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت خلال ثلاثة أيام، حيث بدأت يوم السبت للمصريين في الداخل.

