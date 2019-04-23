» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا

23 أبريل 2019 - 10:48 ص

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا،عن ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا.





كانت وسائل إعلام محلية في كولومبيا قد ذكرت ف الأحد الماضي أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في البلاد.



