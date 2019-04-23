  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
تهاني الجبالي

"تحديد مدة الرئاسة بـ6 سنوات تصحيح لاعوجاج دستورى"

محمد شاكر وزير الكهرباء

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

تحرق طفليها

بأعصاب باردة.. تحرق طفليها وتستمتع بالحريق

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

النائب علاء عابد

علاء عابد: كان لدينا نائب "جاسوس" في البرلمان وطردناه

كاس افريقيا

تصريح جديد عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية

الحمود

داعشي شارك في هجوم الزلفى يوصي بهذا الأمر

برشلونة

برشلونة يدافع عن الصدارة خارج الديار الليلة

وزير النقل كامل الوزير

"الوزير" يرد على شراء سيدة تذكرة من السوق السوداء

الدولار

بسبب الدولار.. إعلان مفاجئ من البنك المركزي

التصديري لمواد البناء يشارك بمنتدى الاستثمار في تشاد نهاية أبريل الحالي

آخر الأخبار

المجلس التصديري
المجلس التصديري

أمينة عبد االعال

أخبار متعلقة
#

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

#

قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

#

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

#

الحكم في فرض حراسة على "الأطباء" بسبب "الفيزيتا"

مواد البناء

تشاد

المجلس التصديري

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية مشاركته في منتدي الاستثمار في تشاد المزمع عقده تحت عنوان تشاد والعالم العربي بالعاصمة التشادية نيجامينا نهاية أبريل الحالي تلبية لدعوة رسمية من الحكومة التشادية، حيث يناقش المنتدي فرص التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل: الزراعة، الثروة الحيوانية، الطاقة، البنية التحتية، المناجم، البترول، الخدمات.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن الدعوة وجهها للمجلس السيد أحمد محمد باشر وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري موخرا  علي هامش زيارة الوزير التشادي للقاهرة، لافتا إلي أن المجلس حريص علي دعم جهود الحكومة المصرية الرامية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول الأفريقية خاصة تشاد التي نرتبط معها بعلاقات تاريخية وثيقة.

وأضاف أن القطاع التصديري ينفذ حاليا إستراتيجية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا، حيث تكتسب العلاقات المصرية الأفريقية زخم غير عادي خلال عام 2019 وهو عام رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، حيث نشهد توالي توافد كبار المسئولين الأفارقة لزيارة القاهرة ولقاءهم مع مجتمع الاعمال المصري لتحقيق طفرة في حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

من جانبه عرض الوزير التشادي ملامح استراتيجية للتنمية الاقتصادية تتبناها بلاده حاليا لتعظيم الاستفادة من امكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة، الي جانب القيام بإصلاحات تمثلت في تبني حزمة من الاجراءات والقوانين الاقتصادية الجديدة لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية وهو ما انعكس علي تزايد ثقة مجتمع الاستثمار العالمى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق التشادية.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر خاصة في قطاعي الاستثمار والتجارة البينية بما يعكس عمق علاقات البلدين التي ازدادت متانة بفضل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر وتشاد

وأضاف ان منتدى الاستثمار في تشاد سيشهد عرضا لأوجه الاستثمار في السوق التشادية وما يتوافر بها من فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الي جانب الاعلان عن تفاصيل حزمة التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين .

وشارك في الاجتماع الامين الدودو سفير جمهورية تشاد في القاهرة الي جانب وفد من السفارة التشادية، ومن المجلس التصديري المهندس محمود خطاب وكيل المجلس وم.عمرو قنديل وم.سمير نعمان وكريستيان عبد الله وم.عماد السويدي ود. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة
» التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر
» الإتربي يكشف علاقة البنك المركزي بسعر الدولار
» برشلونة يدافع عن الصدارة خارج الديار الليلة
» ترامب يتحدى مجلس النواب: لا يمكنكم إقالتي
» اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي
» فنانة شهيرة: ارتكبت جريمة أسرية مكتملة الأركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان