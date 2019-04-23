"حماة وطن" يشيد بوعى المواطن ودور المرأة فى الاستفتاء

23 أبريل 2019 - 11:32 ص

أشاد اللواء أحمد عبد الرحيم أمين حزب حماة الوطن بالجيزة بوعي المواطن المصري ودور المرأة المصرية في الاستحقاق التاريخي التي شهدته الدولة المصرية من تعديل المسار وتعديل الدستور ، كما أشاد بدور رجال أعضاء الحزب ودورهم البطولي والمشرف في عملية الاستفتاء علي الدستور في الجيزة يأتي هذا بالتزامن مع إعادة هيكلة الأمانات النوعية بمختلف المراكز .

وأوضح عبد الرحيم أننا دائمًا ما نراهن علي ثقافة المصريين والذين يثبتون يومًا بعد يوم بضرورة الالتفاف حول مصلحة الوطن واستكمال عملية البناء الاقتصادي واستكمال قاطرة التنمية في شتي المجالات.