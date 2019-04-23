خلافات على جمع القمامة وراء مقتل عاملة نظافة

23 أبريل 2019 - 11:40 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات وفاة إحدى السيدات إثر سقوطها من شرفة مسكنها.







تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بشان سقوط إحدى السيدات ("عاملة نظافة" – سن 27) من شرفة الشقة محل مسكنها الكائن بمنطقة المعمورة البلد – دائرة القسم ووفاتها متأثرة بإصابتها تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية







أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5) أشخاص ( سيدة وأبنائها الثلاثة "لهم معلومات جنائية" وزوجة أحدهم) جميعهم عمال جمع قمامة مقيمون بدائرة القسم .







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بتوجههم لشقة المجنى عليها لوجود خلافات سابقة بينهم على جمع القمامة، فحدثت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليها بالضرب وبطرحها أرضاً ، فحاولت الهرب منهم بالقفز من شرفة الشقة سكنها فسقطت أرضاً وتوفيت. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

