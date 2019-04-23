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الداخلية تنجح في إعادة 6 ملايين جنيه سرقت من فندق بالدقي

قضايا وحوادث

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أحمد الشربيني

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة فندق شهير بالدقى في أقل من 24 ساعة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مسئول حسابات بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بدخول أربعة أشخاص مجهولين إلى الفندق وبحوزة اثنين منهم سلاح ناري وقيامهم بإيثاق المسئول عن كاميرات المراقبة وعامل آخر بالفندق وكسر الخزينة والاستيلاء منها على مبالغ مالية كبيرة ووحدة تخزين الكاميرات (DVR ) من غرفة المراقبة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارتى البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص بالاتفاق مع مسئول الكاميرات بالفندق. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط أربعة من مرتكبى الواقعة بالإضافة إلى مسئول الكاميرات وبحوزته سيارة ملاكى المستخدمة في الواقعة..

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحدهم "هارب" وبتحريض وتسهيل من مسئول الكاميرات وأضافوا بقيامهم بإتلاف أسلاك الكاميرات عقب ارتكاب الواقعة واستيلائهم على وحدة تخزين الكاميرات وأن الأسلحة التي كانت بحوزتهم عبارة عن ولاعة على شكل مسدس.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط المسروقات (5 ملايين و21 ألفا و200 جنيه - 77،368 دولار - 345 يورو - 70 درهما إماراتيا - 17،301 ريـال سعودى - وحدة تخزين كاميرات المراقبة) وكذا الأدوات التي تم استخدامها في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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