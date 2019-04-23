"الطيران المدنى" يرسل لجان تفتيش إلى هذه الدول

23 أبريل 2019 - 12:10 م

قال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إن السلطة أرسلت 3 لجان للتفتيش على مطارات بأمريكا وروسيا، لافتا إلى أن الوفود قدمت ملاحظاتها لسلطات الطيران المدني هناك، وذلك إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل.

وأكد رئيس سلطة الطيران المدني خلال وقائع المؤتمر الصحفي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمطار القاهرة، أنه تم اتباع عدد من الإجراءات لتسيير الرحلات إلى السودان تزامنًا مع الأزمة الموجودة هناك، منها التأكد من توافر إجراءات السلامة والأمان هناك قبل استئناف خط "القاهرة - الخرطوم" وذلك بالتعاون مع القنصلية المصرية في السودان.

منوها بأن المطارات المصرية خضعت للعديد من التفتيشات الخارجية أبرزها من إنجلترا وأمريكا وروسيا، مضيفا أن عناصر الأمن خضعت لامتحانات غير معلومة، ونجحت فيها المطارات المصرية.