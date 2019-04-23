  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

عارضة أزياء سعودية تفاجيء جمهورها بزواجها من بريطاني

عارضة أزياء سعودية تفاجئ جمهورها بزواجها من بريطاني

زكي بدر

نوح يكشف مفاجأة عن "زكي بدر"

انفجار سريلانكا

سريلانكا تكشف تفاصيل مثيرة عن منفذى التفجيرات

الجزار الطبيب

«صحتك تهمنا الخضار عليك .. واللحمة من عندنا»

تهاني الجبالي

"تحديد مدة الرئاسة بـ6 سنوات تصحيح لاعوجاج دستورى"

محمد شاكر وزير الكهرباء

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين

تحرق طفليها

بأعصاب باردة.. تحرق طفليها وتستمتع بالحريق

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

النائب علاء عابد

علاء عابد: كان لدينا نائب "جاسوس" في البرلمان وطردناه

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاختيارات الشعب السوداني

الحياة السياسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«السيسي» بجانب «تميم» في «ميونخ».. هل يتحدثان؟

#

مجاهد: "السيسي رسول الحب"

#

إشادة بريطانية ببرنامج مصر الاقتصادي

#

«السيسي»: القضية الفلسطينية أهم أولويات مصر

الشعب

السودان

السيسي

البشير

السوداني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة فضلا عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان حرصا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة بحث الشأنين السوداني بقصر الاتحادية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الرئيس على حرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.

وتستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي".

ويستضيف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس جمهورية الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، فضلًا عن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذلك دميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الاثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية، وكينيا السيدة مونيكا جوما وزيرة الخارجية، ونيجيريا ومصطفى لوال سليمان وكيل وزارة الخارجية."

وتستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك.

وتشهد القمة تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني حيث تشارك جمهورية الكونجو الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وكذلك جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الرئيس الحالي لتجمع الإيجاد، فضلًا عن ترويكا الاتحاد الأفريقي التي تضم الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد رواندا ومصر وجنوب أفريقيا، ودول جوار السودان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة
» التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر
» الإتربي يكشف علاقة البنك المركزي بسعر الدولار
» برشلونة يدافع عن الصدارة خارج الديار الليلة
» ترامب يتحدى مجلس النواب: لا يمكنكم إقالتي
» اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي
» فنانة شهيرة: ارتكبت جريمة أسرية مكتملة الأركان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان