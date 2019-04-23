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نائبة برلمانية تكشف عن نتيجة تصويت "التعديلات الدستورية"

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عمرو محمد_متابعات

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البرلمان

مصر

التعديلات الدستورية

حسزونة

كشف النائبة البرلمانية أنيسة حسونة عن نتائج أستفتاء التعديلات الدستورية والتي أنتهت بالأمس، بعد ثلاثة أيام توافد فيها المواطنين بالادلاء باصواتهم.

وقالت في تغريدة علي حسابها الخاص بـ"تويتر":"أعتقد أن نتيجة الإستفتاء ستكون بها مفاجآت وفقا لبعض المؤشرات والتسريبات".

وصوت الناخبون على مدار 3 أيام، السبت والأحد والإثنين، ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي قد تمدد الفترة الثانية للرئيس إلى 6 سنوات مع بعض الأجراءات الأخرى الخاصة بالقوات المسشلحة ونسب مشاركة المرأة بالبرلمان.

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