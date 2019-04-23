قرار مفاجئ بإيداع أغنى رجل أعمال جزائري في السجن

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ربراب
ربراب

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أصدرت محكمة جزائرية، صباح اليوم الثلاثاء، قرارًا بإيداع أغنى رجل أعمال في البلاد يسعد ربراب، رهن الحبس الموقت، على ذمة قضايا فساد.

وكان رجل الأعمال قد مثل ظهر أمس الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن "ربراب"، المدير العام لمجمع "سيفيتال" يواجه عدة تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية.

كما ذكر التلفزيون الجزائري أنه جرى  توقيف 5 مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات بقضايا فساد.

وأضاف أن الخمسة هم ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، و4 أشقاء من عائلة كونيناف التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يذكر أن التلفزيون الجزائري كان قد أعلن يوم السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المحيط المقرب من بوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد أموال عامة.


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