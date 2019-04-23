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دعوى قضائية لوقف برنامج "رامز خارج نطاق الخدمة"

قضايا وحوادث

رامز جلال
رامز جلال

متابعات - الدويني فولي

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أقام ضياء الدين الجارحى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال "خارج نطاق الخدمة"، والمزمع إذاعته خلال شهر رمضان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43414 لسنة 73 قضائية كلا من رئيس المجلس الاعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، والمفوض بالتوقيع عن الشركة المنتجة.

وذكرت الدعوى أن :"العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر، فالاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خلل إعلامي، وليس عمل إبداعي على الإطلاق، كما يعتبر إذاعته تضليلا إعلاميا واستهزاء بالأديان، وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ التي تم تربية الأجيال الحالية والسابقة عليها".
أضافت الدعوى: "المدعي عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خاصة إذا كان سيلحق ضررا بالنسبة لهم، وإنما يتم إذاعته في الدول الإسلامية للاستهزاء بعقيدة المواطنين، ظنًا منه أنه لا يوجد من يدافع عن العقيدة الإسلامية، وتناسى وجود الأزهر ودوره في حماية المجتمع من بث السموم".

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