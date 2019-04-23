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خلافات داخل القلعة الحمراء بين الخطيب والعامرى فاروق

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عمرو محمد_متابعات

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سادت حالة من الاستياء داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك بسبب ما يتعرض له فريق الكرة من تراجع فى الأداء وهزائم متتالية بجانب تسريبات حول خلافات بين رئيس النادى محمود الخطيب ونائبه العامرى فاروق حول العديد من الملفات.

وقالت مصادر لموقع جريدة "الأهرام" إن التسريبات التى تخرج حول خلافات بين الرجلين هى مقصودة من قبل بعض الشخصيات داخل النادى تم تحديدها وأنه ربما يكون هناك صدام قوى وعنيف فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر له الخامسه من مساء اليوم لمواجهة الجميع بالحقيقة.

فيما رفض محمود الخطيب الانصياع لتلك النغمة من الخلافات وطالب بدعم النادى وفريق الكرة لعبور عقبة المصرى المقرر لها بعد غد بالدورى، وهو نفس ما تحدث به العامرى فاروق للمقربين منه وقال إن النادى يمر بفترة صعبة ولن يسمح بأن تؤثر بعض الشائعات أو التسريبات فى وصول سفينة القلعة الحمراء إلى بر الأمان وأن الوقت المناسب للرد على كل ذلك لم يحن بعد.

واتفق أعضاء المجلس أن هناك حملة واضحة وممنهجة لإسقاط الأهلى والتى بدت بوضوح فيما يتعرض له فريق الكرة ومحاولة بث سموم الفرقة بين لاعبيه ومسئوليه، وكشف عضو بالمجلس ــ رفض ذكر اسمه ــ انه بالفعل لا توجد خلافات فى وجهات النظر بين الرئيس ونائبه، ولكنها محاولات لتقسيم المجلس وإحداث الوقيعة واستغلال الظروف التى يمر بها النادي.

وقال إن النادى يمر بفترة مفصلية وحرجه ويتعرض لحرب ممنهجة وواضحه بهدف رحيل مجلس الإدارة خاصة أن هناك أشخاصا لا يرغبون فى استمراره وتدفع ببذخ شديد وتفعل كل ما هو صحيح وخاطئ للوصول لهدفها.

على الصعيد الفني، عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى محاضرة مع لاعبيه باستاد مختار التتش قبل بدء المران أمس تضمنت عرضا لبعض مقاطع من مباراة المصرى والزمالك التى جرت قبل أيام وحسمها الفريق البورسعيدى 2-1 فى الدوري.

وقال لاسارتى خلال تلك المحاضرة إن المصرى كفريق رائع جداً فهم يلعبون كوحدة واحدة يتميزون بالجماعية ويقودهم مدرب ذكى جداً من وجهة نظره حيث لا يملك النادى نجما ولكن الأساس هو الفريق وتلك هى الأخطر فى كرة القدم.

واضاف أنه يثق بشدة فى قدرات لاعبيه لعبور عقبة المصرى خاصة مع الإصابات والغيابات التى تحيط بالفريق التى ستكون متواجدة مطلع الأسبوع المقبل منها وليد سليمان ورمضان صبحى اللذان سافرا الى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

واستقر مارتن لاسارتي، المدير الفنى على السفر إلى السويس ظهر غد للدخول فى معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة المصرى التى تقام مساء بعد غد على استاد الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 فى بطولة الدورى العام.

ويؤدى الأهلى مرانه صباح غد على ملعب التتش ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس، وحرص الجهاز الفنى للأهلى على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.


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